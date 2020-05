ProSiebenSat.1 vor Rekordjahr

Er kündigt "Höchstwerte bei Recrruing EBITDA und Netto-Ergebnis" an. Im deutschsprachigen TV-Markt soll die Sendergruppe auf Jahressicht "ein leichtes Umsatzplus gegenüber 2010" lukrieren können. Ebeling prognostiziert ein Umsatzwachstum, das aus den anderen Bereichen des Konzerns kommt und "im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen dürfte".



In der Programm-Werkstatt des Konzerns wird unterdessen an einem Sender für Männer im Alter von 45 bis 65 Jahren konzipiert. Das kolportiert die Süddeutsche Zeitung.

In der zweiten Jahreshälfte 2012 soll das Programm, das als Mischung aus DMAX, Sport1, Arte und ProSieben skizziert wird und dessen Planungsverantwortung bei Katja Hofem-Best liegt, starten. Dieses Programm sollen wohlhabende Männer sehen, die sukzessive aus der ProSieben-Programmierung "hinauswachsen" und dem Sender oder Programm verloren gehen. Als Vorbild kann der gruppeneigene Sender Max in Norwegen gelten.