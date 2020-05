ProSiebenSat.1 verlängert CBS-Lizenzvertrag

Die ProSiebenSat.1-Gruppe kauft weiterhin TV-Serien und die dafür notwendigen Ausstrahlungsrechte für die Marktregion Deutschland, Österreich und Schweiz bei CBS Studios International ein. Die neuerliche Verlängerung des Rahmenlizenzvertrages beinhaltet sowohl Free-TV-Ausstrahlungsrechte als auch ausgewählte Pay-TV-Lizenzen. Letztere sind eine Notwendigkeit geworden, um damit das gruppen-eigene Video-on-Demand-Angebot Maxdome zu bestücken. Und im Wettbewerb gegen Sky oder Netflix in der Marktregion gute oder sogar bessere Karten zu haben.

Die Mediengruppe erwirbt im Zuge dieser Vertragsverlängerung Ausstrahlungsrechte an Serien wie NCIS: New Orleans, Under the Dome, Elementary und an Extant, einer Science-Fiction-Serie die von Steven Spielbergs Amblin Television kommt. In dieser Serie spielt Halle Berry eine Hauptrolle.