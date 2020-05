ProSiebenSat.1 verkauft nicht an RTL

deDie aus der Gerüchte-Ecke der Branche strömende Mär hat sich als solche erwiesen. Nicht an die RTL Group verkauft die ProSiebenSat.1 Media AG ihre Fernseh- und Print-Geschäft in den Niederlanden und Belgien. Sie gehen in beiden Märkten an zwei verschiedene Konsortien an deren Spitze die finnische Sanoma Corporation steht.