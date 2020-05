ProSiebenSat.1 verbessert Quartalsergebnis

In Deutschland, Österreich und der Schweiz steigerte der TV-Konzern die Werbeerlöse und in Summe den Gesamtumsatz in der Region um 6,6 Prozent auf 413,9 Millionen Euro. Im dritten Quartal 2010 erwirtschaftete die TV-Region 388,2 Millionen Euro.



Die Wachstumszukunft des Konzerns dreht sich um die "digitale Welt und das Ausland". Die Bestätigung dafür liefern die Bereiche Video-Advertising und Online-Games. Sie liefern ihren Beitrag zum Business-Segment Diversifikation, dessen Umsatz im Quartal um 13,8 Prozent wuchs. In dieses Geschäftsfeld fließen auch die Venture-Ergebnisse aus den Media-for-Revenue-Share- und Media-for-Equity-Modellen ein, die mittlerweile von 24 Beteiligungen geliefert werden.



Darüber hinaus reduzierte die TV-Gruppe ihren Schuldenstand zum 30. September 2011 um 36,8 Prozent auf 2,075 Milliarden. Parallel dazu stieg das Eigenkapital um 60,6 Prozent auf 1,269 Milliarden Euro und die Eigenkapitalquote von 12,5 Prozent Ende September 2010 auf 26,5 Prozent.