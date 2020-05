ProSiebenSat.1 Puls 4 optimiert Hbb-TV-Reichweite

Damit werden die Inhalte der TV-Programme der Gruppe mittels Smart-TV-Apps in die Plattformen verschiedener Consumer-Electronics-Hersteller integriert.



ProSiebenSat.1 Puls 4 deckt mit dieser technischen Bereitstellung die bestehende und, so die Annahme, künftig wachsende Nachfrage nach Smart-TV-Verfügbarkeit seiner Programme und erweitert deren technische Reichweite. Jene der Einzel-Inhalte wie auch des gesamten Inhalte-Portfolios. Dieser Ausbau spielt wiederum in der Werbebewirtschaftung der Inhalte eine Rolle und die Vermarktbarkeit von Bewegtbild-Inventar wie PreRolls, Display-Ads oder individueller, kundenspezifischer Umsetzungen.



Auf Basis der Foxxum-Adaptionen werden Formate wie Café Puls, Messer Gabel Herz oder jene aus der deutschen Mutter-Gruppe, Germany's Next Topmodel und Galileo, in Smart-TV-Angeboten verankert. Diese Format-Marken und weitere Sendungen werden dann wiederum um beispielsweise Games ergänzt.

Foxxum erklärt sich selbst