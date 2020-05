ProSiebenSat.1 Puls 4 engagiert Widtmann-Nekvasil

Widtmann-Nekvasil kommt von Henkel und war seit Jänner 2009 als Head of Media CEE und Österreich für die Entwicklung und Media-Strategien sowie die Verhandlung mit Medien in 22 zentral- und osteuropäischen Märkten des Konzerns verantwortlich. Die neue Verkaufsleiterin berichtet an Michael Stix.



atmedia.at