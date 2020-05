ProSiebenSat.1 Puls 4 beginnt Songtexte.com-Vermarktung

Songtexte.com wies, wie der in der ÖWA Basic ausgewiesene Nutzungsschnitt für 2013, 280.256 Unique Clients und 423.892 Visits auf. Das Online-Angebot ist in das Portfolio SevenOne Interactive integriert. Die zwei deutlichsten Zielgruppen-Charakteristika von Songtexte.com sind: weiblich und jung.



Das Medien-Unternehmen erwarb das Online-Portal, um Synergien und ein Wertschöpfungsnetzwerk in Verbindung mit dem Musik-Streaming-Dienst Ampya zu entwickeln.