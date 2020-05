ProSiebenSat.1 kauft Games ein

Die Akquisitionen werden über ProSiebenSat.1 Digital realisiert. burda:ic betreibt die Game-Plattform alaplaya.net, die fünf Millionen registrierte Nutzer aufweist und als Ziel die Zehn-Millionen-Nutzer-Marke für ihr Spieleportfolio anpeilt. Das Unternehmen hat zehn Games in acht Sprachversionen veröfflicht.



Covus Games betreibt Browsergames.de und will das "weltweit führende Vertriebsnetzwerk für Online-Games" werden. Vergangenen April launchte Covus Browsergames.co.uk. 2013 will die ProSiebenSat.1 Group das Unternehmen vollständig übernehmen.



Mit diesen Akquisitionen will die TV-Gruppe, wie CEO Thomas Ebeling erklärt, "einer der Top-3-Games-Anbieter in Europa werden". Die Gruppe betreibt SevenGames.de und SAT1Spiele.de und ist seit fünf Jahren in diesem Geschäftsfeld tätig.