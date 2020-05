ProSiebenSat.1 kauft Aeria Games Europe

Durch diese Akquisition verschafft sich die ProSiebenSat.1-Gruppe einen fixen Platz unter den drei größten Game-Publishern in Europa. Der Medienkonzern vergrößert, wie sie selbst beziffert, die bestehende Game-Community von 27 auf 77 Millionen Spielern und das bestehende Lizenzen-Portfolio von 19 auf 39.



Das Unternehmen firmiert künftig unter SevenGames, wird operativ von Berlin aus gesteuert und ist in 35 Märkten darunter in den USA, Kanada, Brasilien und Argentinien tätig.



Im Herbst 2013 begann Aeria Games Europe und ProSiebenSat.1 zusammenzuarbeiten. So wurde das Game Scarlet Blade nach Abschluß der Beta-Phase der Einführung in den Programmen ProSieben und kabel eins mittels TV-Spot beworben.