ProSiebenSat.1-Gruppe verdoppelt Gewinn

deHinter der ProSiebenSat.1 Media AG liegt ebenso wie hinter der RTL Group ein gewinnbringendes Wirtschaftsjahr 2010. Die in München ansässige TV-Gruppe erwirtschaftete 2010 ein Netto-Ergebnis in Höhe von 312,7 Millionen Euro. In der Bilanz 2009 war noch ein Ergebnis von 146,6 Millionen Euro ausgewiesen.