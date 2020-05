ProSiebenSat.1-Gruppe launcht Free-TV-Kanäle

Für SAT.1 Gold, ein sich primär an Frauen, besserverdienende und ältere Zuschauerinnen und Zuseher richtendes Programm, ist der Sendestart mit 17. Jänner 2013 bereits fixiert. Für ProSieben MAXX gibt es noch kein Erstausstrahlungsdatum. Jedoch eine rudimentäre Zielgruppen-Beschreibung: der Sender ist vorwiegende für Männer, wofür die derzeitige Titulierung MAXX ja schon Indiz ist, und ebenfalls für eine Zuschauerschaft mit überdurchschnittlichen Einkommen.



Diese zwei Free-TV-Programm kündigte der CEO der Sendergruppe Thomas Ebeling im Rahmen des derzeit laufenden "Capital Markets Day" der Sendergruppe in München an.