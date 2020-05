ProSiebenSat.1 erwirbt "The Voice of"

deBis zu 54 Prozent Marktanteil erreichte das Casting-Format The Voice of Holland unter 20- bis 49-jährigen Fernsehzuschauern in den Niederlanden 2010. Das John de MolFormat, in dem es um Profi-Musiker geht, die in "Blind Auditions" um einen Karriereschub und eine nachhaltige Erfolgslaufbahn kämpfen, kommt nach Deutschland.