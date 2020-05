ProSiebenSat.1 erweitert Pay-TV-Portfolio

deUm 20:15 Uhr gehen die beiden neuen Pay-TV-Programme der ProSiebenSat.1 Gruppe auf Sendung. ProSieben Fun eröffnet seinen Sendebetrieb mit der Red Bull Media House-Produktion The Art of Flight in HD-Qualität. Grund-Charakteristik des Programms: junge Zielgruppe; 24 Stunden Programm mit teilweise deutschen Erstausstrahlungen von Show- und Comedy-Formaten. Weiters Blockbuster, US-Serien, Musik und Action-Sport-Events.