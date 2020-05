ProSieben optimiert On-Air-Auftritt

Die "Superheros" sind in einer Bildwelt eingebettet, die als "Mischung aus 2D-Comic und fotorealistisch gezeichneten Hintergründen kombiniert mit Live-Action-Shots in HD" beschrieben wird. Unter die Helden mischt sich Lenny Kravitz. Von ihm kommt der Kampagnensong "Rock Star City Life", den er auch selbst in einem der Spots als "Superhero Guitar Man" präsentiert.



Die Kampagne wurde von der Sendergruppen-Inhouse-Agentur Creative Solutions umgesetzt.