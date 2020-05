ProSieben Maxx startet mit Reichweiten-Push

de, at, chDas am 3. September 2013 anlaufende Zielgruppen-TV-Programm ProSieben Maxx wird von der, der Kraft von Zahlen sehr eng verbundenen Muttersender-Gruppe mit drei orchestrierten Sendeminuten in allen Programmen gelauncht. Das neue TV-Angebot für Männer im Alter von 30 und 59 Jahren wird am Erstsendetag von 20:12 bis 20:15 Uhr in den Programmen SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx und SAT.1 Gold aus der Taufe gehoben, um ab 20:16 Uhr seinen Aufgaben und Bestimmungen in der Zielgruppe und im Zuschauermarkt zu folgen.