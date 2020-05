de, at // ProSieben nimmt nach 14-jähriger Laufzeit das Magazin SAM aus dem Programm und korrigiert die Daytime ab 13 Uhr. Ab 23. November eröffnet die Serie Charmed die Zeitzone. Darauf folgt Desperate Housewives und 111 tägliche Folgen. Von 15 bis 17 Uhr ist We are Family angesetzt. Danach folgt taff. SAM´s Marktanteil ist von 16,4 Prozent im Jahr 2007 auf 11,1 Prozent in diesem Jahr gesunken.