ProSieben kauft Die Tribute von Panem

int, de155 Millionen US-Dollar spielte der Film "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" am ersten Wochenende nach der Uraufführung am 23. März 2012 in den USA ein. Weltweit sollen es an diesem Wochenende 214 Millionen Dollar Box-Office-Umsatz gewesen sein. Die Rechte zur Free-TV-Ausstrahlung erwarb ProSieben um einen, wie kolportiert wird, siebenstelligen Betrag.