Markierte Marken

Promoted Tweets sind deutlich als Promotion markierte Tweets, mit den gleichen Funktionen, die in Twitter.com-Suchergebnislisten an erster Stelle platziert werden. Darüber hinaus werden sie Followern bestimmter Marken gezeigt. Weiters charakterisieren sie sich durch ihre Interaktionsqualität. Promoted Tweets, die nicht funktionieren, verschwinden aus Ergebnislisten und Feeds. Dies wird in der nun beginnenden ersten Marktphase so sein. Wie Biz Stone mitteilt, sind die ersten buchenden Marken Red Bull, Sony Pictures, Starbucks, Virgin America, Bravo und BestBuy.