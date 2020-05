Promax BDA Awards für dmc group

Die Agentur erreichte mit Sky Krimi für dessen OnAir-Design Gold, für das "Independent Shots"-Label von 13th Street Silber und für das Design von kabel eins classics sowohl Silber als auch Bronze. Für "Shockbuster" von 13th Street wurde der Sender und die Agentur in den USA zweimal mit Bronze ausgezeichnet.



Die ProSiebenSat.1Gruppe wurde mit insgesamt acht Promax BDA Awards, davon drei in Gold, ausgezeichnet.



Sky Deutschland holte drei Awards und einen in Gold für den " Formel 1 Saisonstart".



An 13th Street gingen ebenfalls drei Awards, und zwar in als handwerkliche Kategorien ausgewiesenen TV-Wettbwerb-Segmenten. An "Sharxmas" wurde Gold verliehen.



atmedia.at