at // Die Österreichische Rundfunksender Gmbh (ORS) hat die Frist für das Interesse an der Programm-Übertragung via "MUX B" bis 29. Mai verlängert. Veranstalter von Fernseh- und Hörfunkprogrammen sowie Anbieter von Zusatzdiensten können sich bis zum Pfingst-Wochenende um den ab Herbst zu nutzenden Programmplatz auf der Multiplex-Plattform bewerben.