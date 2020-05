at // Die Novellierung des ORF-Gesetzes verzögert sich. In Brüssel wartet man auf den ORF-Reformplan. Und ein neues funktionsfähiges Postmarktgesetz wird es auch erst nach dem Sommer geben. Bundeskanzler Werner Faymann kündigte nach der gestrigen Ministerratssitzung an, dass es angesichts der "großen Aufgabenstellungen" - die ja durchaus lange bekannt sind - im Rahmen der bevorstehenden Postmarktliberalisierung erst "im Herbst" zu einem Gesetz kommen wird.