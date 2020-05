Programmatischer Einkauf digitaler Werbung

us, intProgrammatic Buying-Strategien gelten in der US-Digitalmarketing-Branche mittlerweile als obligatorische Alltagsgeschäftspraxis. Das zeigt die vom Branchenverband IAB gemeinsam mit der Winterberry Group erstellten Studie. Daraus geht hervor, dass 85 Prozent der markenführenden Unternehmen und 72 Prozent der Medien-Unternehmen Real-Time-Bidding- und AdExchange-Konzepte realisieren. In zwei Jahren soll Programmatic Buying eine nahezu flächendeckende, digitale Vermarktungspraxis in den USA geworden sein.