Programmatische Fortschritte

Denn "mehr als die Hälfte aller Spendings" in dem Media-Segment sind den Märkten USA und Kanada zuzuordnen. Dahinter führt Magna Global Australien, Japan, China und Großbritannien als Big-Player in diesem Media-Handel.



Das rasanteste Wachstum wird in Asien erzielt. Die Marktregion kommt einen 72-prozent Zuwachs im Programmatic Buying und auf Spendings im Ausmaß von "über 500 Millionen US-Dollar".



In Europa weisen die Märkte Schweden, Dänemark und Ungarn überdurchschnittliche Wachstumstendenzen auf. Schweden ist der größte der nordischen Programmatic-Märkte.



In Österreich sei wiederum, wie Barbara Klinser-Kammerzelt, Chief Digital Officer von IPG Mediabrand Austria, "innerhalb der letzten Monate eine starke Programmatic-Entwicklung zu sehen". Und "immer mehr Kampagnen beinhalten Real Time Buying. Klinser-Kammerzelt propagiert Programmatic Buying, da Real Time Buying Kunden die Möglichkeit einer neuen, exakten Zielgruppen-Ansprache, Performance-Optimierung und damit zielgenauen Budget-Einsatz bietet".