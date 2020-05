Prognosen verboten

Extrem volatiles Umfeld

Döpfner resümiert: " Axel Springer hat in einem äußerst schwierigen konjunkturellen Umfeld die Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern sogar deutlich übertroffen und das beste Ergebnis in der Geschichte des Konzerns erwirtschaftet ... Unsere internationalen und digitalen Aktivitäten sorgen für dynamisches Wachstum. Und unsere Erfolge in der Digitalisierung zeigen, dass wir sehr gute Chancen haben, zu den Gewinnern des strukturellen Wandels im Mediensektor zu gehören." Einen Ausblick wagt er nicht: "Für das Jahr 2009 müssen auch wir uns auf ein extrem schwieriges Anzeigengeschäft und die Auswirkungen rezessiver Entwicklungen einstellen. Eine genauere Prognose verbietet sich, da sie in dem extrem volatilen Umfeld unseriös wäre."