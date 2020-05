Profitable Rechtssicherheit

Nutznießer Google

Das Performance-Marketing-Unternehmen intelliAd eruierte im Zuge der Analyse von 500 - nach der im Sommer erfolgten gerichtlichen Markennamen-Freigabe - Kampagnen, dass sich, abgesehen vom Anstieg der durchschnittlichen Cost-per-Click-Preisen wenige Keyword-Kampagnen-Parameter verbesserten. So blieb die Position gebuchter AdWords gleich. Die Click-Through-Rate verschlechtert sich laut intelliAd im selben Ausmaß wie der CPC stieg. Ursache: Mehr gebuchte Markennamen führen zu einem, für die Nutzer größeren Angebot an Werbekeywords. In Folge sinken die Klickraten, die durch steigende CPCs kompensiert werden.