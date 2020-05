profils subtiler Rebrush

Tablet-Copy kostet

Dessen Gestaltung erfordern eine optische Linienführung, die profil in Print und digital eine optische Eindeutigkeit sowie eine klare Familienzugehörigkeit garantieren. Künftig werden sich profil durch, wie Rainer gegenüber der APA erklärte, durch "neue Schriften, mehr Weißraum und eine ruhigere Optik" auszeichnen. Der Herausgeber legte dafür gemeinsam mit Art Director Erich Schillinger Hand an.



Die iPad-Version wird in einer Testphase kostenlos abgegeben. Nach deren Ablauf wird das digitale Heft, dass dann aller Voraussicht nach ab Samstag Nachmittag jeder Woche vorliegen wird, im Einzelbezug und im Abo erhältlich sein. Der Copy-Preis wird unter jenem des Heftpreise liegen, erklärt Rainer. Nachdem das Copy derzeit in Österreich 3,20 Euro kostet, ist ein Tablet-Copy mit einem Preis von 2,90 Euro denkbar.