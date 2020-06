"profil": Eva Linsinger wird neue Innenpolitik-Chefin

Eva Linsinger folgt Herbert Lackner mit 1. Februar als Innenpolitik-Chefin bzw. Österreich-Ressortleiterin beim Nachrichtenmagazin "profil". Dies wurde nach APA-Informationen am Mittwoch "profil"-intern bekannt gegeben. "Sie freut sich auf den Job, und ich freue mich, dass sie diesem Vorschlag etwas abgewinnen konnte", schrieb Herausgeber Christian Rainer in einem Mail an die "profil"-Redaktion.

Linsinger arbeitet seit 2006 für das Nachrichtenmagazin. Davor war sie bei der Tageszeitung "Der Standard" als Innenpolitik-Redakteurin und Brüsselkorrespondentin tätig. Ihre ersten journalistischen Schritte machte Linsinger bei der "AZ" und beim "Kurier". Die Nachbesetzung wurde notwendig, nachdem der langjährige "profil"-Innenpolitik-Chef und -Chefredakteur Herbert Lackner Ende Februar in Pension geht. Lackner wird auf freier Basis weiter für "profil" schreiben. Seine Funktion als Chefredakteur wird nicht nachbesetzt.

Neben Linsinger wird Ulla Kramar-Schmid künftig die Koordinierung der investigativen Recherche im Nachrichtenmagazin "profil" verantworten, teilte Herausgeber Rainer weiters mit.