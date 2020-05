Proclamo betreut Pen-Club

at // Der österreichische Pen Club hält im Herbst in Linz den 75. Jahreskongress ab und ergänzt diesen um ein Literaturfestival. Die Projektbetreuung obliegt der Agentur Proclamo. Das Unternehmen berät den Schriftstellverband, konzipiert und setzt gemeinsam mit diesem das Projekt um. Darüber hinaus sorgt proclamo für die den Kongress und das Festival begleitende Medienarbeit. Von 19. bis 24. Oktober treffen sich Mitglieder aller 144 Pen-Clubs weltweit in Linz. atmedia.at