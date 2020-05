Probleme wie Parteien und Kirche

at // Rolf-Dieter Lafrenz, Partner der Unternehmensgruppe Schickler, die für das WAZ-Restrukturierungskonzept verantwortlich ist, spricht das Internet fast frei von der Schuld an der tiefgreifenden Medienkrise. Aus seiner Sicht haben Medien ähnliche Strukturprobleme wie Parteien und Kirchen. Dort brechen die Mitglieder weg. Da die Auflagen. Im Interview mit Meedia.de skizziert Lafrenz die Problemfelder und Aufgabenstellungen von Medien. Unter anderem sieht er die "starke Trennung von Redaktion und Verlag" als Grundproblem in traditionellen Print-Häusern. Weiters fehlt ein echtes Produktmanagement. Lafrenz ist überzeugt, dass sich der Trend zu Zentralredaktionen weiter verstärken wird. "Zentralredaktionen sind ein Synergiemodell, mit dem sie gleichzeitig sparen und die Qualität halten beziehungsweise noch erhöhen können."