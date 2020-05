Problem Mediaprint-Struktur

Keine fünfte Nachrichtenplattform

Ich muss immer lachen wenn g'sagt wird, na ja, Qualität, hin und her.ist Information mit hohem Unterhaltungswert. Und aus! Ich will mich ja nicht mit demanlegen, das ist mir doch wurscht. Die, die in der Kultur etwas machen, die wissen genau, wenn bei uns über die Veranstaltung "Tanzimpuls" etwas drin' steht lesen es fünf Mal mehr Leute die in Fragen kommen, als wenn es imoder in dersteht. Auch wenn bei uns nur ein Gsatzerl erscheint, die Leut? erfahren ob es gut oder schlecht ist.

Wie wichtig ist ein Auftritt im Internet?

Dichand: Wir haben Heute.at vor einem halben Jahr relauncht. Wir bauen das still und leise auf. Die Zugriffe sind relativ gut, wir warten noch ein wenig ab und gehen dann in die Messung rein. Klar muss man das beobachten. Nehmen wir den Standard: Da ist es sicher so, wo die Verkaufszahl eher sinkt und die Reichweite steigt, das die Verknüpfung stimmt. Ich les' den Standard nur online. Ich glaub, ich hab' das letzte Print-Exemplar vor hundert Jahren in der Hand gehabt. Wir gehen im Internet mehr ins Entertainment, von der fünften Nachrichtenplattform halte ich nichts. Ich glaub', es ist auch niemand interessiert in der U-Bahn Heute zu lesen und dann im Büro online das Gleiche noch einmal.



Wollen sie an Heute etwas ändern?

Dichand: Ich glaub', dass eher zu viel drinnen ist als zu wenig. Zu viele Kommentare und Kolumnen, vielleicht muss man da was raushauen. Wir dürfen vom Inhalt nicht wie eine Kaufzeitung werden. Wir müssen kompakt bleiben, nicht zu lang. Das liest ja kein Mensch. Wer die Readers-Scan-Ergebnisse bei den Qualitätszeitungen am Sonntag liest der weiß, das manchmal Null Artikel bis zum Ende gelesen werden.

Krisengewinner

Ansonsten passt es?

Dichand: Sicher. Jetzt werden wir auch bei den Politikern wichtiger, denn bei den Jungen sind die alle schlecht. Sie suchen Medien, wo sie dort rankommen. Im Moment sind wir Krisengewinner, schauen wir mal wie's weitergeht. Aber es ist natürlich ein Konzept das begrenzt ist. An eine Krone kommst du nie heran.



Stichwort Krone: Sie haben in Wien mehr jugendliche Reichweite. Was sagt ihr Mann dazu, der Krone-Chefredakteur?

Dichand: Erstens hat die Krone überall in Österreich über 40 Prozent junge Reichweite. In Wien liegt das auch am Vertriebssystem. 20 Minuten hat in der Schweiz auch mehr Leser als der Blick, weil sie vor jeder Schule stehen. Sicher, du machst als Gratisblatt eine jüngere Zeitung. Doch alle diese Vergleiche sind lächerlich. Wenn 90 Prozent der Schüler in der U-Bahn Heute nehmen aber für eine Kaufzeitung wie die Krone nicht das Taschengeld haben, was willst du da vergleichen? Aber die Leute kapieren das nicht. Du kannst auch gratis mit gratis nicht vergleichen, sagen wir Bezirkszeitung mit Heute.



Eine Rivalität zwischen Krone und Heute ist herbeigeredet?

Dichand: Schaun' Sie, in Wien verlieren die am wenigsten. Man braucht sich nur die Zahlen anschauen, dann weiß man, was das für ein Blödsinn ist. Wir sind ein Mitnahmeprodukt. Das nimmt der Standard- oder Kurier-Leser genauso mit wie der Krone-Leser.

Blöde Zeit erwischt

Wie sieht Hans Dichand, ihre Arbeit? Lobt er Sie?

Dichand: Der hat das immer schon gewusst. Der hat schon immer gesagt, dass jetzt das Jahrzehnt der Gratiszeitung ist. Der wollt' ja auch den U-Bahn-Express weitermachen. Das die Mediaprint ihn einstellte war ein richtig schöner Fehler, denn jetzt alle langsam einsehen.



Die Nachfolge in der Krone-Zeitung ist geregelt?

Dichand: Da ist doch eh alles klar, es gibt drei Kinder und davon leitet ein Sohn bereits seit Jahren das Unternehmen!



Ist eine Funktion in der Krone Thema für Sie?

Dichand: Das fragen mich immer alle. Ich glaube nicht, dass das Problem der ? Krone? ist, einen Geschäftsführer zu finden. Die Zahlen der Krone allein gerechnet sind ganz toll, an dem liegt es nicht. Das Problem der Krone ist die Mediaprint-Struktur und Streit gibt?s ja nicht um Geschäftsführer. Es gibt genug die das machen könnten, das muss ich mir nicht antun. Es ist das System der Mediaprint, und das wird jetzt hinterfragt.



Sie erwarten ihr drittes Kind, wann kommt es?

Dichand: In zwei Monaten, und nach zwei Buben ist es Gott sei Dank ein Mädchen. Danach arbeit' ich nach einer Pause weiter. Beim zweiten Kind hab' ich ja den Fehler gemacht, eine Woche nach der Geburt wieder im Büro zu sein. Das tu ich mir nicht mehr an. Ich werd' bis zum Termin arbeiten, du kannst ja eh nicht zu Haus herumkugeln, und eher nachher daheim bleiben. Vielleicht mehrere Monate lang. Komisch, jeder fragt mich jetzt danach wie lange, aber ich seh' nicht ein warum ich mich da festlegen soll.



Heute ist doch eigentlich noch ein Baby?

Dichand: Ja, und man hängt total daran. So ein Erfolg macht natürlich Freude. Und es ist lässiger etwas Kleines aufzubauen, das jedes Jahr wächst, als wenn Du das Große erbst und verteidigen musst. Nachdem wir eines der wenigen Print-Produkte sind die wachsen, kriegst du relativ viel positives Feedback im Vergleich zu anderen. Aber ich weiß auch: Was kannst du dafür, wenn du gerade den Standard machst? Hast halt a blöde Zeit erwischt.



Sie und ihr Mann sind voll im Job. Wie geht das mit dem Privatleben zusammen?

Dichand: Also, wir essen immer gemeinsam zu Mittag. Wir fahren nur zwei Minuten bis nach Hause und essen dann mit den Kindern. Das ist ein Ritual. Ich versuche möglichst keine Mittagstermine zu machen. Eigentlich haben wir das von meinem Schwiegervater, dort ist mittags immer gekocht worden und wir waren gerne dort. Abends sind die Kinder so trainiert, dass sie um neun ins Bett gehen, damit wir sie auch noch ein paar Stunden sehen. Alles eine Einteilungssache.



atmedia.at/ Franz Prassl