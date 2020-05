Probiers doch mit Gemütlichkeit

de // Die Financial Times Deutschland stellt einen Vergleich zwischen deutschen und amerikanischen Tageszeitungen an. Die US-Verlage brechen alle Tabus und werfen aufgrund der grassierenden Existenzangst alle Prinzipien über Bord. Kein Grund zur Sorge in Deutschland. Der Booz & Co-Berater Gregor Vogelsang wird mit der Diagnose zitiert: "Die Qualität der Titel ist hierzulande in der Regel um Klassen besser." Ändern wird sich die deutsche Regionalzeitungslandschaft. "Strukturell konsolidieren" wird sie sich laut Vogelsang. Der Berater mahnt zur Eile auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen und rät regionalen Verlegern "sich zu überlegen, wie ihr Haus in fünf oder zehn Jahren aussehen soll".