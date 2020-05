Prix Europa für Ö1

Das Feature, dass sich um Christa Hauer-Fruhmann, Herrin auf Schloss Lengenfeld in Niederösterreich, und ihre Wirtschafterin Maria Moser dreht, entstand in mehrjähriger Arbeit. Eva Roither, die Autorin und Regisseuren der Sendung und Martin Leitner, Sound-Verantwortlicher, besuchten die beiden Damen, um deren Beziehung akustisch darzustellen.



An dem preisgekrönten Feature arbeiteten weiters Stefan Weber, veranwortlich für Klangstücke und Elisabeth Straka, die die Redaktion leitete, mit.



Der Prix Europa ist als Preis in dem Qualitätsinhalte von Fernsehsendern und Radio-Stationen gewürdigt werden, definiert.