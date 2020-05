Privatsender überflügeln ORFeins

atDie Primetime des 15. Jänner, und zwar die Programmzone zwischen 20:15 und 22:15, schlug sich in den Programmen von ATV und RTL besser nieder als bei ORFeins. Deutschland sucht den Superstar und Bauer sucht Frau erreichten, wie die Arbeitsgemeinschaft Teletest-Date zeigen, höhere Durchschnittsreichweiten unter den Zuschauern ab zwölf Jahren in Österreich. Und auch bessere Marktanteile in dieser Zeitzone.