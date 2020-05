Privatsender definieren 2014-Agenda

Der VÖP will von der zu bildenden Regierung 30 statt der derzeit verteilten 15 Millionen Euro Privatsender-Förderung und argumentiert, diese Verdoppelung sei alleine schon deshalb notwendig, um die "negativen Wettbewerbseffekte durch die Erhöhung der ORF-Einnahmen aus Rundfunkgebühren der letzten Jahre" sowie dessen Vermarktungsmöglichkeiten abzufedern.



Die den ORF direkt betreffende Agenda dreht sich um die Verhinderung einer Ausweitung der ORF-Einnahmen aus Rundfunkgebühren, reduzierten Vermarktungsmöglichkeiten, eingeschränkte Eigenwerbung und Begrenzung der Online-Aktivitäten. Darüber hinaus verlangt der Verband nach einer effizienteren Kontrolle des öffentlich-rechtlichen Auftrags.



Um wiederum die Kräfte der VÖP-Mitgliedsunternehmen und der Privatsender-Branche zu stärken - die Privatradios hatten in ihrere bisherigen Bestandszeit noch keine Möglichkeit die getätigten Anfangsinvestitionen zurück zu verdienen - wünscht sich der Verband die Adaptierung der Kriterien für Privatradiozulassungen, die Ermöglichung von Funkhäusern, um die Wirtschaftlichkeit zu steigern, sowie die Zusammenlegung von Zulassungen und peilt eine Digitalisierungsoffensive an.