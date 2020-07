Privatsender brauchen ein Level Playing Field

Schweighofer und der VÖP-Vorstand appellieren zum wiederholten Mal: "Will die Politik auch in Zukunft eine Vielfalt österreichischer Inhalte und eine Vielfalt österreichischer Sender, dann muss sie rasch handeln."



Breitenecker betont in der Handlungsaufforderung an die Politik, die Bedeutung von neuen Medienanbietern, die "praktisch ausschließlich US-amerikanischer Herkunft" sind und "aufgrund ihrer Größe Skalenvorteile haben, die sie zu dominanten, zum Teil sogar monopolartigen Anbietern machen". Sie ziehen ihre Wettbewerbsstärke auch aus "regulatorischer Bevorzugung", die deren steuerliche, datenschutzrechtliche Behandlung und Werbebeschränkungen, die für sie nicht jedoch für österreichische Medien gelten, betrifft.



"Wir sind meilenweit von fairen Wettbewerbsbedingungen im Sinne einer konvergenten Regulierung, in Österreich und in ganz Europa, entfernt", konstatiert Breitenecker.



Ebenso wenig macht die Digitalisierung vor Radio Halt, ergänzt VÖP-Vorstand Christian Stögmüller. Auch in der Radio-Branche gilt es geltende Rahmenbedingungen an die laufenden Veränderungen anzupassen und um, wie er betont, "eine faire Ausgangsposition für alle".



Schweighofer fordert pointiert: "Wir brauchen ein Level Playing Field. Um das in der Sprache unserer Herausforderer zu sagen."