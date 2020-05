Privatsender attestieren ORF Sportrechte-Exzess

atVon "Gebührengelder-Verschwendung", einem Gebot, das "deutlich über dem marktüblichen Niveau" lag, "Sportechte-Exzess" und einem "Vorgehen, das vermutlich illegal" und als "unmoralisch zu qualifizieren" ist, schreibt der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) in einem an "Österreichs Politik sowie an die Stiftungsräte des ORF" gerichteten, offenen Brief, der sich im Kern um den Medienrechte-Kauf der UEFA Champions League durch das öffentlich-rechtliche Medienunternehmen dreht. Der ORF weist die in dem Brief gemachten Vorwürfe als "Pamphlet in noch nicht gekannter Qualität" zurück.