Private Radiosender hängen in Wien Ö3 ab

Das Gletschereis des öffentlich-rechtlichen Hörfunks schmilzt langsam, aber stetig. Das zeigte auch der aktuelle Radiotest für das zweite Halbjahr 2013, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Dort zeigten sich die gleichen Größenverhältnisse wie stets – Ö3 und der Rest des ORF neben einer Armada an aufholenden Privaten als Marktführer – und eine Premiere in Wien: In der radiotechnisch heiß umkämpften Bundeshauptstadt hängten erstmals die Privaten Ö3 ab, wenn auch nur gemeinsam und nur in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Hier fuhren die in der Vermarktungsgesellschaft RMS zusammengefassten Privaten gemeinsam 34 Prozent Tagesreichweite ein, während Ö3 auf 32,9 Prozent kam. KRONEHIT als stärkster Privater lag bei 14,6 Prozent in der Bundeshauptstadt. Bundesweit fuhr der Sender 18,2 Prozent in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen ein. Bei den Hörern ab zehn Jahren betrug die Tagesreichweite 12,3 Prozent.