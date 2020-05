Privat-TV-Werbeumsätze steigen

at // Die privaten TV-Sender in Österreich erwirtschafteten 2008 ein gesamten Brutto-Werbeumsatz von mehr als 280 Millionen Euro. ProSiebenSat.1 Austria und der Vermarkter SevenOne Media Austria generieren einen, laut Media Focus Research, Brutto-Umsatz von 124,612 Millionen Euro. RTL Österreich und Vermarkter IPA-plus erwirtschaften 115,092 Millionen Euro. ATV erreicht ein Werbevolumen von etwa 40 Millionen Euro. Auf die Sender der beiden Gruppen entfällt in Österreich