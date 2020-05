Printtaste sichert Print

usa // Clay Shirky hat wenig Freunde unter Printmedien-Verleger. "Print wird nicht verschwinden. Allerdings wird `Print´ in Zukunft viel häufiger dafür stehen, dass jemand auf die Print-Taste drückt und etwas ausdruckt, das er lesen will - anstatt dass jemand einen grossen Haufen an Informationen ausdruckt, zusammenheftet und als Zeitung verteilt", ist Shirky überzeugt. Am Geschäftsmodell von Printmedien mit Werbung führt kein Weg vorbei. Shirky stellt jedoch die Frage, wie künftig durch Werbung genug Geld zu verdienen sei, um die Kosten für Printproduktionen zu decken.