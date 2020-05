Printmedien-Reichweiten, die fest verankert sind

Sie sollen bestenfalls als Zahlen einer Zeitachse und nicht als Vergleich verstanden werden, da es in der Media-Analyse von Welle zu Welle immer Variablen gibt, die in die jeweils jüngsten Daten einfließen und eine Betrachtung, die die Zahlen zueinander in Relation setzt, schwierig, wenn nicht sogar unmöglich macht:

Tageszeitungen (Angaben in Prozent; Leser-Projektion in 1.000; Veränderung nach letzter MA)

Kronen Zeitung - 38,2 - 2.742 - 38,2 - 2.724 Heute (Gratis) - 13,2 - 947 - 13,1 - 935 Kleine Zeitung - 11,5 - 822 - 11,3 - 806 Österreich (Gratis) - 10,2 - 729 - 10,3 - 734 Kurier - 8,0 - 574 - 8,1 - 575 Der Standard - 4,8 - 341 - 5,0 - 359 OÖ Nachrichten - 4,3 - 305 - 5,0 - 355 TT-Tiroler Tageszeitung - 4,0 - 289 - 3,9 - 277 Die Presse - 3,6 - 261 - 3,7 - 263 SN Salzburger Nachrichten - 3,3 - 238 3,4 - 240 VN Vorarlberger Nachrichten - 2,4 - 175 - 2,4 - 168 Neue Vorarlberger Tageszeitung - 0,5 - 37 - 0,5 - 39 Nettoreichweite Tageszeitungen - 73,1 - 5.250 - 73,0 - 5.213

Regionale Wochenzeitungen

Regionalmedien Austria gesamt - 55,6 - 3.991 - 55,0 - 3.923 NÖN/BVZ - 9,9 - 709 - 9,4 - 669 NÖN - NÖ Nachrichten - 8,1 - 581 - 7,7 - 553 Salzburger Nachrichten /Woche - 5,7 - 410 - 5,6 - 403 Salzburger Woche/Fenster - 5,1 - 365 - 5,2 - 369 BVZ - 1,9 - 135 - 1,7 - 125

Magazine

AutoTouring - 23,8 - 1.707 - 23,3 - 1.663 Weekend Magazin - 14,5 - 1.042 - 14,6 - 1.044 Ganze Woche - 13,4 - 959 - 13,4 - 960 The Red Bulletin - 13,3 - 954 - 13,1 - 933 TV-Media - 12,5 - 896 - 12,4 - 883 Der österreichische Lesezirkel - 9,0 - 648 - 9,5 - 677 News - 8,9 - 640 - 9,3 - 666 Gusto - 8,4 - 605 - 8,4 - 601 Geo - 6,9 - 498 - 7,2 - 512 Woman - 6,7 - 482 - 6,9 - 490 ORF Nachlese - 6,4 - 457 - 6,3 - 447 Profil - 5,9 - 420 - 5,9 - 423 Sportmagazin - 4,6 - 331 - 4,1 - 291 Skip - 4,2 - 305 - 4,0 - 289 Maxima - 3,7 - 263 - 3,9 - 280 Gewinn - 3,6 - 259 - 3,5 - 250 Wienerin 3,4 - 245 - 3,5 - 250 E-Media - 3,3 - 239 - 3,5 - 251 trend - 3,3 - 234 - 3,3 - 235 Gesünder Leben - 3,0 - 214 - 3,2 - 226 Seitenblicke - 2,8 - 201 - 2,9 - 205 Format - 2,2 - 156 - 2,3 - 163 Wiener - 2,1 - 153 - 2,1 - 149 Falter - 1,3 - 94 - 1,3 - 96

Weitere Medien