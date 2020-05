Awareness-Kampagne für Print im Mediamix

Es geht um die Stärkung der Position von Zeitungen, Zeitschriften, Direct Mails, Prospekten und anderen Druckwerken in insgesamt zwölf europäischen Märkten. Die Botschaft: Print ist ein unverzichtbarer Bestandteil im Mediamix. Aus Inputs von Branchen-Insidern und Experten wurde eine Kampagne entwickelt, deren Kreativlösungen nationale Gegebenheiten reflektiert. Zielgruppe sind Markeninhaber, markenverantwortliche Manager, Werbe-Agenturen, Direktmarketing- und Media-Agenturen. Print Power wird mit einem Budget in Höhe von 3,3 Millionen Euro in den zwölf Märkten umgesetzt. 65 Prozent dieses Budget steuern Papier-Industrie, Papierhändler und die Druckbranche bei. 35 Prozent von Dienstleistern, Post-Gesellschaften, Zeitungs- und Magazinverlage.