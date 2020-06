Sky launcht Printmagazin für TV-Serien

Auf klassisch-haptischem Weg will Sky Serienfans ansprechen. Dafür launcht der Bezahlsender das Printmagazin Prime Time, das ab sofort dem Kinomagazin Skip beiliegen wird. Die Startauflage beläuft sich auf 150.000 Stück, wobei das Magazin vorerst zehn Mal jährlich erscheinen soll, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Herausgeber Andreas Stöger will damit "Serienfans ein neues zu Hause" bieten.

Die Premierenausgabe beschäftigt sich mit US-Serien wie "24" oder "Game Of Thrones". Die redaktionelle Umsetzung verantwortet die Skip Media GmbH. "Wir haben einen Partner gefunden, der für die Inhalte des Hefts den besten Background bietet und sich darüber hinaus für die Streuung über die Kinos angeboten hat", so Stöger über die Zusammenarbeit.