PrimaCom-Holding insolvent

Keine Entschuldung

Der Hauptgesellschafter, die Escaline Beteiligungsgesellschaft, einigte sich in den letzten Verhandlungen mit Kreditgebern wie der Bankengruppe ING nicht über die angepeilte Entschuldung. Anfang Juni hatten die Gläubiger Forderungen in Höhe von 29 Millionen Euro fällig gestellt. Die PrimaCom-Gruppe hat über eine Million Kunden in Deutschland und Schulden in Höhe von etwa 340 Millionen Euro.