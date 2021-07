"Presse" und "WirtschaftsBlatt" rücken enger zusammen

Die künftige Form der Zusammenarbeit von Presse und WirtschaftsBlatt ist nun fix: Die beiden Styria-Tageszeitungen sollen zwar unabhängig bleiben, werden aber "ab sofort enger zusammenarbeiten", wie am Donnerstag vom Verlag mitgeteilt wurde. Zur dafür "notwendigen Personalreduktion" beim WirtschaftsBlatt wurden in der Aussendung allerdings keine konkreten Zahlen genannt.

Laut Informationen des Branchenportals atmedia.at steht dem WirtschaftsBlatt-Team (in Summe 100 Mitarbeiter) allerdings eine Verkleinerung im Bereich von bis zu 25 Prozent ins Haus. Die Dienstverträge von 20 bis 30 Mitarbeitern im redaktionellen und nicht-redaktionellen Bereich sollen demnach aufgelöst werden. Der dafür notwendige Sozialplan werde gerade ausverhandelt.

Durch die Neustrukturierung würden beide Medien " Österreichs größtes Wirtschafts-Redaktionsnetzwerk" bilden. Am vereinten Standort werde das WirtschaftsBlatt "thematisch und räumlich" eng mit dem Wirtschaftsressort der Presse zusammenarbeiten. Entsprechende Bauarbeiten in der Redaktion soll es dazu in den vergangenen Wochen bereits gegeben haben.