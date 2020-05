Presse-Falter, Falter-Presse

at // Zu den in Österreichs Medienlandschaft so beliebten und über Jahre und Jahrzehnte gut gepflegte Feindschaften kommt eine neue bilaterale Kulturkampf-Front hinzu. Die Presse und der Falter verbünden sich in inniger Konfrontation. Armin Thurnher und der sich ja bekanntermaßen hassenlassende Michael Fleischhacker entdecken gerade die anmutige Schönheit eines intensiven und öffentlich austragbaren Disputs. Es geht um divergierende politische Welten, intellektuelle Potenz, Presseförderung und Platzprobleme im Gehege zweier Alpha-Menschen. Mittlerweile erreicht die Auseinandersetzung auch persönliche Ebenen und beginnt Anwälte zu beschäftigen. Diese und alle anderen Auseinandersetzung im heimischen Medienreich dürften ein Zeichen großer Behaglichkeit und weitestgehender Befreitheit von der Hinterfragung und Beantwortung dringender und drängender Gegewartsfragen sein.