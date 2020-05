Premiummedia macht Sommerxl.at

Die bonifizierten und rabattierten Angebote sind in vier Erlebnisbereiche - Action, Family, Wellness, Kultur - gegliedert. Schwerpunktmäßig ist das Eröffnungssortiment der Region Salzburg gewidmet. Angebotene Gutscheine lassen sich ausdrucken. Ergänzend dazu wird ein " Sommerpass" in Österreich vertrieben, der in Trafiken erhältlich ist.