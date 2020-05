Premium Media wird Sky Media Network

Sky Media Network vermarktet "Premium-Zielgruppen mit hohem Marken- und Qualitätsbewusstsein, kurze Werbeblöcke und aufgrund des geringeren Werbe-Inventars eine wesentlich höhere Werbeerinnerung" als sie Free-TV-Sender aufweisen können.



Als strategische Ziele mit der erfolgenden Umfirmierung sind die Ziele, künftig stärker als der Markt in der Werbevermarktung zu wachsen sowie als "Sportvermarkter Nummer eins in Deutschland" und "Qualitätsführer in der Vermarktung von Entertainment-Programmen positioniert zu sein" verbunden.



Darüber hinaus wird Sky Media Network 2012 mit der Vermarktung von Persönlichkeiten aus den Bereichen Sport und Entertainment beginnen.