Premiere wird Sky Deutschland

Verbrannter Markenname

Die Umbenennung hat einerseits mit der dominierenden Rolle der News Corporation und deren erfolgreiche Sky-Sender in Italien und Großbritannien zu tun, andererseits gilt der Markenname Premiere als verbrannt. Im Falle einer Umfirmierung müsste der Markenwert abgeschrieben werden. Das führt zu einer Ergebnisbelastung in Höhe von 256,4 Millionen Euro. Am kommenden Donnerstag präsentiert Premiere das Ergebnis des ersten Quartals



Handelsblatt, Seite 17