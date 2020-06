Premiere für "Die Frau mit einem Schuh"

Michael Glawogger, der auch das Drehbuch schrieb, weiß zu unterhalten, ohne peinlich oder verkrampft zu wirken. Die skurrilen Menschen und Destinationen passen sehr gut in die abseits gelegenen Gegenden des Waldviertels: Das schnöde Bordell an der Bundesstraße, der Pfusch-Mechaniker im Hinterhof und andere Facetten ergeben in Summe ein stimmiges Bild. Im prominent besetzten Film spielen Nina Proll als quirlige Polizistin, Karl Fischer als pessimistischer Dorfpolizist mit "Bordell-Erfahrung", sowie das Ganovenpärchen Edita Malovcic und Johannes Krisch. Die Grazer Band The Base liefert einen feinsinnigen Soundtrack.

Man sieht den ORF-" Landkrimis"an, dass hier Geld in die Hand genommen und auch mit Ideen nicht gegeizt wurde. Neben dem niederösterreichischen TV-Krimi wurden bereits der steirische und Vorarlberger Krimi abgedreht. Auch in den restlichen Bundesländern sollen entsprechende Produktionen folgen. Ausgestrahlt wird die erste Staffel ab Herbst 2014.