Preissuche via Smartphone etabliert sich

Schnapp.at erklärt, dass die eigene Analyse zutage förderte, dass "18 Prozent der mobilen Internet-Nutzer Preissuchen" anstellen. Unter den zuvor erwähnten regelmäßigen Mobile-Surfern ist bei 26 Prozent diese Form des Preise vergleichens etabliert.



Und die Struktur dieser Gruppe von Preise recherchierenden Menschen läßt sich anhand folgender soziodemografischer Merkmale charakterisieren:

Weiblich - 47 Prozent

Männlich - 53 %

bis 29 Jahre - 45 %

30 - 49 Jahre - 44 %

50 Jahre und älter - 11 %

Haushaltseinkommen niedrig - 17 %

Haushaltseinkommen mittel - 22 %

Haushaltseinkommen hoch - 34 %

Volks-/Hauptschul-Abschluss - 27 %

Berufs- und Fachschulabschluss - 34 %

Matura, Fachhochschule, Universität - 39 %

Haushaltsgrösse - 1 Person - 14 %

Haushaltsgrösse - 2 Personen - 33 %

Haushalte ab 3 Persoenen - 52 %

Quelle: Schnapp.at

Daraus ergibt sich folgendes, dominierendes Preissuche-Profilbild: "männlich, bis 49 Jahre, besserverdienend, besser ausgebildet, zumindest mit Matura-Niveau und in Mehrpersonen-Haushalten lebend".



Das Bild hat repräsentativen Charakter, da Schnapp.at dieses aus einer telefonische Befragung, an der 2.750 in Österreich lebende Menschen teilnahmen, im Jänner und Februar 2013 ermittelte.



atmedia.at